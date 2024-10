Nintendo Sound Clock: Alarmo – Interaktiver Wecker vorgestellt

Nintendo stellte zur Wochenmitte ein neues Gadget vor. Hierbei handelt es sich um einen interaktiven Wecker, der euch mit vertrauten Melodien aus der Nintendo-Welt aufwachen lässt. Nintendo taufte den Wecker auf den Namen „Alarmo“. Dieser wird Mitte Januar im Handel erhältlich sein. Nintendo Switch Online-Mitglieder haben die exklusive Möglichkeit, „Alarmo“ bereits im Laufe dieser Woche im My Nintendo Store zu erwerben.

Ein Soundtrack für jeden Morgen

Insgesamt 35 Szenen aus fünf Nintendo Switch-Spielen stehen als Wecktöne zur Auswahl: „Super Mario Odyssey“, „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“, „Splatoon 3“, „Pikmin 4“ und Ring Fit Adventure. Titel wie „Mario Kart 8 Deluxe“ und „Animal Crossing: New Horizons“ sind bereits in Planung und werden als kostenloses Update nachgeliefert.

Zusätzlich bietet „Alarmo“ einen Blick in die eigenen Schlafgewohnheiten. Eine Statistik zeigt, wie viel sich die Nutzer im Schlaf bewegt haben. Auch ein Stundenton passend zum gewählten Spiel kann eingestellt werden. Der Wecker bietet zwei morgendliche Weckmodi: den „Power-Weckruf“, bei dem die Lautstärke des Alarms kontinuierlich zunimmt, und den „Sanften Weckruf“, bei dem die Lautstärke konstant bleibt. Wer lieber die klassische Schlummertaste drückt, wird mit dem „Knopf-Weckruf“ fündig.

Neben dem Wecken sorgt „Alarmo“ auch für ein entspannendes Einschlafen. Die „Schlummerklänge“-Funktion spielt zur Schlafenszeit beruhigende Musik, um den Tag sanft ausklingen zu lassen.

In einem offiziellen Trailer wird die Funktionalität des Weckers in Aktion gezeigt. Der Wecker wird zum Preis von 99,- Euro erhältlich sein.

Quelle: Pressemitteilung