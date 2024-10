Toads of the Bayou – Neuer Trailer und ein Release-Termin

Das rundenbasierte Roguelike-Strategie-Spiel „Toads of the Bayou“ hat einen neuen Trailer erhalten, der frische Spielszenen zeigt. Zudem haben die Entwickler La Grange und der Publisher Fireshine Games angekündigt, dass das Spiel im November für den PC erscheinen wird.

In „Toads of the Bayou“ übernehmt ihr die Kontrolle über drei einzigartige Kröten, die jeweils unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften besitzen. Gemeinsam stellt ihr euch den Schergen des Totengeistes Baron Samedi entgegen, um im verfluchten Bayou eine neue Heimat aufzubauen. Setzt euer Geschick ein, um ein mächtiges Deck aus über 50 einzigartigen Karten zu erstellen. Dabei könnt ihr taktische Bewegungskarten mit Kampfkarten kombinieren, um eure Feinde zu überlisten und in den grid-basierten Kämpfen die Oberhand zu gewinnen.

Das Spiel bietet eine Mischung aus strategischen Kämpfen und Siedlungsmanagement. Ihr könnt eure Garnison, Hexenhütte und andere Gebäude ausbauen, um neue Verbündete und Karten freizuschalten. Jeder Spieldurchlauf ist einzigartig, da die Karten prozedural generiert werden und stets neue Herausforderungen bieten.

Toads of the Bayou erscheint am 19. November 2024 auf Steam. Wer vorab einen ersten Eindruck vom Spiel bekommen möchte, kann die Demo-Version herunterladen, die ebenfalls auf Steam verfügbar ist.

Quelle: Pressemitteilung