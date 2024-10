Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii – Release vorgezogen und neuer Trailer

Im Zuge des Xbox Partner Preview Showcase gaben SEGA und Entwickler Ryu Ga Gotoku-Studio bekannt, dass das Action-Adventure „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ eine Woche früher in See stechen wird. Damit ist der offizielle Release-Termin jetzt der 21. Februar 2025. Das Spiel wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows und PC (Steam) erscheinen.

Des Weiteren wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der unter anderem einen ersten Blick auf die Seeschlachten gewährt. Bei den Kämpfen auf See gilt es feindlichen Bombardements auszuweichen und mit den eigenen Kanonenkugeln selbst versuchen, den Rümpf des gegnerischen Schiffes zu zerstören. Sobald man genug Schaden verursacht hat, entert man mit seiner Mannschaft das Schiff und kämpft um den Sieg.

Der Trailer gewährt außerdem einen kleinen Einblick in den Beginn von Goro Majimas Piratenleben auf hoher See, die geheime Insel Madlantis, auf der mehrere kriminelle Organisationen ihr Unwesen treiben – und neue Informationen zur Anpassung des Piratenschiffs „Goromaru“.

Die Webseite von „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“ gibt es hier: KLICK! Informationen über die Edition gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Zu guter Letzt noch eine Videobotschaft von Masayoshi Yokoyama, dem Director und ausführenden Produzenten von Ryu Ga Gotoku Studio:

Quelle: Pressemitteilung