Killing Floor 3 – Crossplay, Closed Beta-Anmeldung und Trailer

Publisher und Entwickler Tripwire Interactive hat einen neuen Gameplay-Trailer von „Killing Floor 3“ veröffentlicht. Das Spiel ist der nächste Teil der Koop-Action-Horror-FPS-Reihe. In der Geschichte des Spiels schreiben wird das Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in „Killing Floor 2“, und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee geschaffen: eine gehorsame Horde von biotechnisch erzeugten Monstrositäten, die Zeds. Das Einzige, was zwischen diesen höllischen Kreationen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die Rebellengruppe Nightfall.

In diesem First-Person-Shooter schlüpft der Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten und kämpft sich mit bis zu fünf Teamkameraden durch eine vom Krieg verwüstete, dystopische Zukunft, übersteht unerbittliche Wellen von Zeds, schaltet neue Fähigkeiten frei und baut das ultimative Arsenal auf.

Neben der Präsentation des Trailers kündigten die Entwickler auch Crossplay-Support auf allen Plattformen an, wenn das Spiel im März 2025 für PC (Steam und EGS), PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheint. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Zusätzlich zur Veröffentlichung auf allen digitalen Plattformen wird Tripwire zusammen mit dem globalen Vertriebspartner PLAION auch physische Versionen von „Killing Floor 3“ für alle Plattformen anbieten. Ab heute können sich Spieler, die ihre Zed-Metzel-Fähigkeiten frühzeitig testen möchten, für den Zugang und Informationen über die bevorstehende geschlossene Beta des Spiels anmelden (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung