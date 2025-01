Dragonkin: The Banished – Trailer stellt die Charaktere vor

Im kommenden Fantasy-Hack’n’Slash „Dragonkin: The Banished“ werden vier Charaktere spielbar sein, wovon drei in bereits in der Early Access-Phase verfügbar sein werden, wenn diese im März 2025 startet. Mit dem neusten Trailer stellen NACON und Entwickler Eko Software jetzt diese Helden und deren Fähigkeiten etwas genauer vor.

Lothair de Montdragon ist ein Ritter mit dem Glauben an den Ewigen. Schon in jungen Jahren im Kampf ausgebildet, beherrscht er die Feuerlanze mit beispiellosem Können. Sein unerschütterlicher Glaube an den Ewigen und seine unerschütterliche Entschlossenheit machen ihn unempfindlich gegenüber jeglicher drakonischer Korruption. Er präsentiert sich als das Licht, das die Dunkelheit vertreiben wird.

Electrane, das Orakel, hat eine besondere Verbindung zum Drachling und Drachenblüter. Als mächtige Magierin mit drakonischen und elektrischen Fähigkeiten besiegt sie ihre Rivalen aus der Ferne mit zerstörerischen Zaubern.

Rurik Haraldson, der Barbar, ist einer der besten Krieger der nordischen Länder. Er überlebte die Aufnahme von weißem Drachenblut, dem Initiationsritus der Barbaren, wodurch er übermenschliche Stärke und Eiskräfte erlangte. Als aggressiver Nahkämpfer fürchten seine Feinde seine Axt und seinen Hammer.

Die Spieler können ihren Charakter je nach bevorzugtem Spielstil wählen und dessen Macht mit dem Ancestral Grid, einem besonderen Fähigkeitensystem, ausbauen. Außerdem begleitet sie ein treuer Drachling auf ihrer Reise und bringt ganz eigene Attribute und Fähigkeiten mit.

„Dragonkin: The Banished“ geht am 06. März 2025 in die Early Access-Phase auf Steam. Die Vollversion, für die es noch keinen Release-Termin gibt, soll auch für Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Hier könnt ihr den Titel auf Steam finden: KLICK! Ein paar weiteren Informationen und Videomaterial gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung