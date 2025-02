Onimusha: Way of the Sword – Video über den Protagonisten

Das Team von Capcom hat neues Bildmaterial von „Onimusha: Way of the Sword“ veröffentlicht. In dem Video verraten Producer Akihito Kadowaki und Director Satoru Nihei weitere Details zum neuen Teil der Schwertkampf-Actionspielserie.

Der Titel spielt im feudalen Japan, inmitten der historischen Wahrzeichen von Kyoto, darunter der Kiyomizu-dera-Tempel, und erzählt die Geschichte eines neuen Protagonisten, der den Oni-Handschuh in blutigen Auseinandersetzungen mit den dämonischen Genma schwingt. Das Samurai-Actionspiel soll ein authentisches Gefühl in der Nutzung des Schwertes ermöglichen, während sich Spieler durch Feinde hindurchschneiden und strategische Entscheidungen belohnen, wenn sie ihre Seelen in der Hitze des Gefechts absorbiert.

„Onimusha: Way of the Sword“ wurde letztes Jahr angekündigt (siehe hier) und soll 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und für den PC erscheinen. Die offizielle Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung