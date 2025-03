Death Stranding 2 – Trailer, Editionen und Release-Termin

Kojima Productions veranstaltete in Zusammenarbeit mit PlayStation ein spezielles Panel zu „Death Stranding 2: On The Beach“ auf dem diesjährigen South by Southwest Festival in Austin, Texas. Hideo Kojima wurde dabei von Norman Reedus, Troy Baker und von dem französischen Musiker Woodkid begleitet. So wurde nicht nur ein neuer Trailer zum kommenden Spiel veröffentlicht, sondern auch gleich das Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben.

Neuer Trailer, Release-Termin

Trailer von Hideo Kojima sind immer etwas Besonderes – er steckt unglaublich viel Herzblut in die Entwicklung des Videomaterials. Wie gewohnt wirkt auch der neue Trailer zu „Death Stranding 2: On the Beach“ wie ein kleiner Kurzfilm. Mit einer Laufzeit von rund zehn Minuten zeigt er nicht nur Zwischensequenzen aus dem Spiel, sondern auch echtes Gameplay. Doch auch dieses Mal bleiben einige Fragen offen, besonders wenn man den Trailer bis zum Ende anschaut.

Lange müsst ihr auf „Death Stranding 2: On the Beach“ nicht mehr warten. Wie im Rahmen des Panels bekannt gegeben wurde, erscheint das Spiel am 26. Juni 2025 für die PlayStation 5. Die Vorbestellungen beginnen am 17. März 2025.

Edition für Sammler

„Death Stranding 2: On the Beach“ erscheint in drei verschiedenen Editionen. Frühe Käufer des Spiels erhalten zudem exklusive Boni. Auch an Sammler hat Kojima Productions gedacht: So bringt das Unternehmen eine Collector’s Edition heraus, die mehrere physische Extras umfasst.

Pre-Order Bonus

In-Game items Custom Hologram: Quokka Battle Exo-Skelett: Silver [Lv1, Lv2, Lv3] Boost Exo-Skelett: Silver [Lv1, Lv2, Lv3] Bokka Exo-Skelett Silver [Lv1, Lv2, Lv3]



Digital Deluxe Edition (89,99 Euro)

Das Spiel als digitaler Download

48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel

In-G ame Items Maschinengewehr (MP-Kugeln) LV1 Battle Exo-Skelett: Gold [Lv1, Lv2, Lv3] Boost Exo-Skelett: Gold [Lv1, Lv2, Lv3] Bokka Exo-Skelett: Gold [Lv1, Lv2, Lv3] Patch 70: Quokka Patch 71: Chiral Feline Patch 72: Why Me?



Collector’s Edition (249,99 Euro)

Das Spiel als digitaler Download

Sammlerbox

48 Stunden früher Zugriff auf das Spiel

15” Magellan Man Statue

3” Dollman Figur

Kunstkarten

Ein Brief von Hideo Kojima

In-G ame Items Maschinengewehr (MP-Kugeln) LV1 Battle Exo-Skelett: Gold [Lv1, Lv2, Lv3] Boost Exo-Skelett: Gold [Lv1, Lv2, Lv3] Bokka Exo-Skelett: Gold [Lv1, Lv2, Lv3] Patch 70: Quokka Patch 71: Chiral Feline Patch 72: Why Me?



Quelle: Pressemitteilung / Kojima Productions