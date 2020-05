Mortal Kombat 11: Aftermath – Trailer rückt die „Friendships“ in den Mittelpunkt

Mit der kommenden „Mortal Kombat“-Erweiterung „Aftermath“, feiern die „Friendships“ ihre Rückkehr. Mit diesen besonderen „Finishing-Moves“, könnt ihr euren Gegner auf einer freundlichen Art und Weise besiegen, ohne seine gesamten Innereien über den Bildschirm zu verteilen. Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben heute einen neuen Trailer zu „Mortal Kombat 11“ veröffentlicht, der euch einige der „Friendships“ präsentiert.

Die „Friendships“ werden am 26. Mai als Teil des kostenlosen Inhalt-Updates für alle Spieler von „Mortal Kombat 11“ verfügbar sein, in Verbindung mit der digitalen Erstveröffentlichung der neuen Erweiterung. Das kostenlose Update beinhaltet ebenfalls „Stage Fatalities“ und die neuen Schauplätze Dead Pool, Soul Chamber, Kronika‘s Keep und RetroKade.

Informationen zu „Aftermath“ halten wir hinter diesem Link bereit. Die Erweiterung beinhalten zudem noch neue Kämpfer und die Geschichte des Spiels wird erweitert.