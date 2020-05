Mortal Kombat 11 – Launch-Trailer von „Aftermath“

Seit gestern ist die Erweiterung „Aftermath“ für das Beat’em Up „Mortal Kombat 11“ als Download auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia erhältlich. Mit diesem Addon bieten Warner Bros. Interactive Entertainment und Entwickler NetherRealm Studios eine neue Story, Kampagne und mehr.

In der Kampagne wird die Handlung von „MK11“ in einer Geschichte über Vertrauen und Betrug fortsetzt, in der verschiedene Zeitalter miteinander verschwimmen. Im Story-Modus übernehmen Spieler dabei die Rolle verschiedener Kämpfer, um die Saga als Feuergott Liu Kang, der neue Hüter der Zeit und Beschützer des Erdenreichs, fortzusetzen. Lui Kang muss die Hilfe einiger unverhoffter Verbündeter und vertrauter Feinde in Anspruch nehmen, um die Geschichte zweier Welten neu zu schmieden, deren Schicksal in der Schwebe liegt.

„Aftermath“ fügt zudem neue spielbare Kämpfer hinzu. Mit dabei sind Fujin, dem Gott des Windes, der den Götterältesten zusammen mit seinem Bruder Raiden als Beschützer des Erdenreichs dient, und der vierarmigen Sheeva, Königin der Shokan und halb Mensch, halb Drache.

Außerdem hat RoboCop, der hochentwickelte kybernetische Polizeibeamte, seinen ersten Auftritt im Franchise. Peter Weller, der den Charakter bereits im Originalfilm „RoboCop“ (1987) und der Fortsetzung „RoboCop 2“ (1990) verkörperte, leiht ihm seine Stimme und sein Aussehen.

Die Erweiterung enthält darüber hinaus drei Charakter-Skin-Pakete (mit jeweils drei Skins), die im Laufe der Zeit veröffentlicht werden, und den Skin „Thanks a Million“ von Johnny Cage, der ab heute verfügbar ist.

Zudem haben alle Besitzer von „Mortal Kombat 11“ Zugang zu neuen Stages wie den neuen Dead Pool-, Soul Chamber-, RetroKade- und Kronika‘s Keep-Arenen, begleitet von Stage Fatalities, den Finishing Moves, die die Umgebung nutzen, um Gegner zu besiegen – sowie dem Friendships-Feature aus den 90ern, das es den Spielern erlaubt, ihre Gegner mit einem Hauch von Güte zu eliminieren.

Mehr über das Spiel findet ihr hier bei uns: KLICK! Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

MORTAL KOMBAT 11: Aftermath – Launch Trailer Deutsch HD German (2020)

Quelle: Pressemitteilung