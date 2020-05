The Last of Us Part II – Neues Gameplay-Video veröffentlicht

Nur noch 21 Tage trennen uns von der Veröffentlichung des PlayStation 4-Spiels „The Last of Us Part II“. Um die Warte zeit ein wenig zu verkürzen, veranstaltete Sony eine neue „State of Play“-Show, die das kommende Werk aus dem Hause Naughty Dog in den Fokus rückte. Das Ergebnis ist ein rund 25 Minuten langes Video, in dessen VerlaufNeil Druckmann, Director von „The Last of Us Part 2“, Einblick in das Gameplay, die Bedrohungen und die Welt des Spiels präsentiert.

Die Geschichte von „The Last of Us Part II“ setzt fünf Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils ein. Nach ihrer gefährlichen und tödlichen Reise durch die post-pandemischen USA haben sich Ellie und Joel in Wyoming niedergelassen und leben in einer florierenden Gemeinschaft. Jedoch hat ein Akt der Gewalt den scheinbaren Frieden zunichtegemacht. Ellie begibt sich auf eine Vergeltungsmission. Auf der Jagd nach den Verantwortlichen muss sie sich den verheerenden körperlichen und emotionalen Auswirkungen ihrer Taten stellen.

Das Spiel erscheint am 19. Juni 2020 für die PlayStation 4. Die Veröffentlichung wird unter anderem mit einer limitierten PlayStation 4-Konsole begleitet. Informationen halten wir unter diesem Link für euch bereit. In der letzten „State of Play“-Show rückte das Spiel „Ghost of Tsushima“ in den Mittelpunkt. Das dazugehörige Video findet ihr direkt hier.