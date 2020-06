Fallen Legion: Revenenants – Action-RPG angekündigt

Das Team von NIS America kündigte vor kurzem „Fallen Legion Revenenants“ für PlayStation 4 und Nintendo Switch an. Es handelt sich dabei um den Nachfolger von „Fallen Legion: Sins of an Empire“ und „Fallen Legion: Flames of Rebellion“.

Die Welt des Spiels ist in Miasma gehüllt. Ein fliegendes Schloss ist die letzte Zuflucht der Menschheit. Während die Welt von Biestern bewohnt wird, die durch eine Plage mutiert sind, ist das Welkin Schloss von dieser Gefahr abgeschottet. Lucien, ein charismatischer Politiker, der hinter den dicken Mauern lebt, entdeckt ein uraltes Buch und die darin liegenden Geheimnisse alter Waffen, den Exemplars, die sich in Sentient-Soldaten verwandeln können.

Etwas widerwillig verbündet sich Lucien mit der Wiedergängerin (Revenant) Rowena, die auf der Suche nach einem Weg zurück ins Leben ist, sodass sie sich um ihren lebenden Sohn kümmern kann. Gemeinsam schließen sie einen Pakt, um den verrückten Tyrannen zu stürzen, der Welkin kontrolliert.

Als Rowena wird man Reflexe und taktisches Können im Kampf testen können, während man einen Squad legendärer Exemplars kommandiert. Des Weiteren kann Lucien Tränke und weitere nützliche Gegenstände anhand von Rezepten herstellen. Mit seinen Schleich-Fähigkeiten erkundet er das Schloss und entdeckt Geheimnisse.

„Fallen Legion Revenenants“ soll 2021 für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Fallen Legion Revenants - Announcement Trailer (PS4, Nintendo Switch) (EU - English)

