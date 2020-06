New World – Neues Entwicklervideo zum MMORPG

In dem rund fünf Minuten langen Entwicklervideo gehen die Entwickler von Amazon Game Studios auf das Crafting und den Charakterfortschritt des kommenden MMORPGs „New World“ ein. Das Spiel soll am 25. August 2020 für PC erscheinen. Vorbesteller können bereits am dem 23. Juli 2020 an einer Closed Beta teilnehmen.

Das Spiel versetzt euch in die unheimliche Wildnis von Aeternum, eine mysteriöse Insel während des frühen Zeitalters der Entdeckungen. Euer Erfolg in dieser Welt hängt nicht nur davon ab rivalisierende Spieler zu besiegen, sondern auch, die Insel selbst zu überwinden, die untote Legion auf euch loslässt, um euch um jeden Preis von ihren Ufern zu vertreiben.

Weitere Informationen über „New World“ findet ihr auf der offiziellen Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Developer Diary: Crafting & Progression

Quelle: Pressemitteilung