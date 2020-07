Rogue Lords – Story-Trailer des PC- und Konsolenspiels

Die Teams von Cyanide und Leikir Studio arbeiten derzeit an „Rogue Lords“. Das Spiel ist in einem barocken New England des 17. Jahrhunderts mit starkem Gothic-Einschlag angesiedelt und soll nächstes Jahr für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Als Spieler wird man in die Rolle Teufels übernehmen, der, nach einer furchtbaren Niederlage geschwächt, seine Macht wiederherstellen will. Sein Ziel ist es, die Bosheit erneut in einer Welt zu verbreiten, die durch seine Abwesenheit aus dem Gleichgewicht geraten ist. Um das zu erreichen, führt er eine Mannschaft illustrer Diener des Bösen wie Bloody Mary, Dracula, die White Lady und Baron Samedi an.

In „Rogue Lords“ erkundet ihr eine 3D-Karte und entscheidet, wie ihr durch zahlreiche Interaktionen mit anderen Charakteren am besten Chaos verbreiten könnt. In rundenbasierten Kämpfen müssen die Fähigkeiten eurer Diener genutzt werden, um eure Gegner zu bezwingen.

Solltet ihr verlieren, ist das Spiel zu Ende und ihr müsst von vorne beginnen. Wie es sich für ein Rogue-Like-Spiel gehört, geht sämtlicher Charakterfortschritt dabei verloren. Als letztes Mittel könnt ihr euch der besonderen Kräfte des Teufels bedienen und betrügen, um eine schlechte Lage auf neuartige Weise zu seinen Gunsten zu wenden.

Hier findet ihr das Spiel, das von Nacon vertrieben wird, auf Steam: KLICK!

Rogue Lords | Story-Trailer

