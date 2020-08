Assassin’s Creed Valhalla – Cinematic Trailer mit dem offiziellen Titelsong

Ubisoft veröffentliche vor kurzem einen Cinematic Trailer, der den offizielen Titelsong von „Assassin’s Creed Valhalla“ in Szene setzt. Titelsong wurde von Sarah Schachner, Jesper Kyd und Einar Selvik komponiert und dient als Eröffnungstitel der EP „The Ravens Saga“.

Die EP enthält sieben Songs mit Originalkompositionen von Jesper Kyd, Sarah Schachner und zwei Originalsongs von Einar Selvik und ist das zweite Album des Soundtracks von Assassin’s Creed Valhalla. Die EP kann ab sofort auf Spotify angehört und auf iTunes erworben werden. Hier die komplette Songliste der EP „The Ravens Saga“:

Assassin’s Creed Valhalla Main Theme (feat. Einar Selvik) – Sarah Schachner, Jesper Kyd Son of Fjord – Jesper Jyd Asgard – Hall of the Aesir (feat. Einar Selvik) – Sarah Schachner Hausbrjótr – Skullcrusher – Einar Selvik Odin’s Pluder – Sarah Schachner The Well of Wyrd – Jesper Kyd Vígahugr – Lust for Battle (Skaldic Version) – Einar Selvik

„Wir wollten den Hörer mit der Atmosphäre des Titels unmittelbar in eine andere Zeit und an einen anderen Ort entführen. Ein Ort voller Geheimnisse und Ungewissheit. Es spielen nordische Instrumente, jedoch auf eine eher moderne Art und Weise. Der Titel repräsentiert Eivors Abenteuer, sowie die Hoffnung der Wikinger auf ein besseres Leben, während sie sich weiter in die südlichen Regionen der Angelsachsen begeben“, sagt Sarah Schachner zur Komposition des Titelsongs.

„Wir wollen Eivors Reise hervorheben, die Motivation und das Band zur Familie unterstreichen. Eivor ist auf der Suche nach etwas, und diese Sehnsucht, es zu finden und zu lösen, ist ein Schlüsselelement, das sich in der Melodie und der Stimmung widerspiegelt“, fügt Jesper Kyd hinzu.

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint am 17. November 2020 für Xbox One, PlayStation 4, Google Stadia und PC (Uplay, EGS, Uplay+). Eine Version für PlayStation 5 und Xbox Series X erscheint später. Weitere Informationen über das Spiel, inklusive Trailer, Details zu Editionen und mehr, findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Assassin’s Creed Valhalla: Official Soundtrack Cinematic Trailer

Quelle: Pressemitteilung