Willy Morgan and the Curse of Bone Town – Launch-Trailer zum Release

Heute erscheint das Point-and-Click-Adventure „Willy Morgan and the Curse of Bone Town“ auf PC. Publisher VLG und Entwickler imaginarylab bieten das Spiel auf Steam (siehe hier) und GOG.com (siehe hier) für 19,99 Euro (UVP) an. Zu Feier des Release gibt es nicht nur eine Woche 15% Rabatt, sondern auch einen Launch-Trailer.

Das Spiel soll ein Point-and-Click-Abenteuer mit modernem Ansatz sein. Es wartet ein Nicht-Lineares Gameplay in einer technologisierten 3D-Piratenwelt auf euch, die ihr erforschen könnt. Neben 50 verschiedenen Orten gibt es cineastische Zwischensequenzen und 15 Charaktere zum Interagieren.

„Willy Morgan and the Curse of Bone Town erinnert an die alten Tage, an denen wir Point-and-Click-Klassiker wie Day of the Tentacle und die Monkey Island-Reihe weit nach unserer Schlafenszeit gespielt haben“, erzählt Daniele Falcone, General Manager bei VLG. „Fans der alten Schule können endlich ihr geliebtes Genre mit zeitgemäßen Mechaniken erleben und ihren Kindern eine Art von Spielen zeigen, die wir heutzutage nicht mehr oft genug sehen.“

Die Geschichte dreht sich um den namensgebenden Helden Willy Morgan. Sein Vater, Henry Morgan, ist ein bekannter Archäologie. Vor etlichen Jahren verschwand er jedoch von der Bildfläche. Ein mysteriöser Brief, den Henry vor seinem Verschwinden abgeschickt hat, startet das Abenteuer von Willy.

Willy Morgan - OUT NOW Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung