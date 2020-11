Yakuza: Like a Dragon – Trailer zum Release des Action-Rollenspiels

Mit „Yakuza: Like a Dragon“ veröffentlichte SEGA heute den neusten Ableger der „Yakuza“-Reihe im hiesigen Markt. Mit dem Verkaufsstart der Xbox Series X|S, Xbox One und PlayStation 4 und Steam-Version, präsentiert das Unternehmen einen passenden Trailer.

In „Yakuza: Like a Dragon“ rückt Ichiban Kasuga (vertont von Kaiji Tang) in den Mittelpunkt der Geschichte. Er ist ein Yakuzi mit Ecken und Kanten, der sich auf die Jagd nach der Wahrheit begibt. Ichiban wurde auf mysteriöse Art und Weise von seinem Clan betrogen – er saß freiwillig für 18 Jahre im Gefängnis ein, für eine Tat, die er nicht begangen hatte, um seinen Patriarchen und die Vaterfigur Masumi Arakawa (vertont von George Takei) zu schützen. Auf seinem Weg trifft er auf einige merkwürdige Charaktere, die sich seiner Truppe anschließen, beispielsweise der Ex-Cop Adachi (Andrew Morgado), die ehemalige Hebamme Nanba (Greg Chun) und Saeko (Elizabeth Maxwell), eine Hostess. Gemeinsam werden Ichiban und seine Truppe zu unerwarteten Helden.

Wie es sich für ein richtiges Rollenspiel gehört, setzt auch „Yakuza: Like a Dragon“ auf ein rundenbasiertes Kampfsystem. Außerdem erwarten euch in Yokohama eine Menge abgedrehter Minispiele, auf die wir in diesem Artikel eingegangen sind.

Yakuza: Like a Dragon | Launch Trailer (DE USK)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung