Yakuza: Like a Dragon – Neuer Trailer zeigt Minispiele und mehr

Wie in den Vorgängerspielen, werden SEGA und Ryu Go Gotoku auch in das kommende „Yakuza: Like a Dragon“ jede Menge Minispiele implementieren. Der frisch veröffentlichte „The Quest Begins“-Trailer Einblick in das Leben des heruntergekommenen Yakuza-Schlägers Ichiban Kasuga und zeigt eine Auswahl an abgedrehten Minispielen, mit denen sich der Protagonisten auf seiner Videospiel-Artigen, heroischen Reise durch Yokohama die Zeit vertreibt.

Yokohama besitzt eine ganze Reihe an Ablenkungen, inklusive Go-Karts, Baselball-Schlagkäfige, SEGA-Arcade-Automaten, schwierigen Schulaufgaben sowie die Möglichkeit seine eigene Firma zu managen und erfolgreich zu machen. Ichiban und seine zusammengewürfelter Haufen können sich mit zahlreichen spaßigen Aktivitäten ablenken, während sie gleichzeitig versuchen, Gerechtigkeit zurück auf die Straßen von Yokohama zu bringen.

Das Ende des Trailers hält eine besondere Überraschung parat. Zum ersten Mal in der Serien-Geschichte sind die beliebtesten Karaoke-Songs der vergangenen Yakuza-Titel als englische Version enthalten, gepaart mit einigen neuen Liedern.

U.a. als englische Karaoke-Version enthalten sind:

Baka Mitai (I’ve Been a Fool)

Hell Stew

Like a Butterfly

Machine Gun Kiss

Spring Breeze

The Future I Dreamed Of

„Yakuza: Like a Dragon“ wird am 10. November für Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 4, PC veröffentlicht. Die Version für Xbox Series X / S bietet das Smart Delivery-Upgrade-System für Besitzer einer Xbox One-Version. PlayStation 4-Benutzer erhalten ebenfalls einen kostenlosen Upgrade-Weg auf die PlayStation 5. Die PlayStation 5-Version wird am 2. März 2021 sowohl digital, als auch als Handelsversion veröffentlicht.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: Mehr über die „Yakuza"-Reihe findet ihr hier bei uns: Das Spiel ist auch hier auf Steam zu finden:

Yakuza: Like a Dragon | The Quest Begins (DE USK)

Quelle: Pressemitteilung