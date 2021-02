Curse of the Dead Gods verlässt in der nächsten Woche die Early Access-Phase

Die Entwickler von Passtech Games und Publisher Focus Home Interactive veröffentlichten im vergangenen Jahr das Spiel „Curse of the Dead Gods“ als Early Access-Version via Steam. Die Vollversion soll in der nächsten Woche erscheinen. Ein Update, das neuen Content hinzufügt, wird ebenfalls veröffentlicht. Hinzu erscheint das Spiel zusätzlich auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Bei dem Spiel „Curse of the Dead Gods“ handelt es sich um ein Roguelike, indem ihr euch auf die Suche nach Reichtümern, ewigem Leben und göttlichen Kräften begebt. In dem Labyrinth warten allerhand Monster und Fallen auf euch.

Focus Home Interactive veröffentlichte heute auch ein neues Video, das euch einen Überblick über das Gameplay von „Curse of the Dead Gods“ ermöglicht.

Curse of the Dead Gods - Gameplay Overview Trailer

Quelle: Pressemitteilung