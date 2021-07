Encased verlässt im September die Early Access-Phase

Das taktische SciFi-RPG “Encased” des Entwicklers Dark Crystal Games wurde im vergangenen Jahr in die Early Access-Phase entlassen. Spielbar ist bislang der erste Akt und ein Teil des zweiten Akts. Wie der Publisher Prime Matter bekannt gab, wird “Encased” im September als Vollversion die digitalen Distributionsplattformen erreichen.

“Encased” versetzt euch in eine alternative Welt der 1970er, in der ein gigantisches und unerklärliches Objekt, auch “The Dome” genannt, in einer Wüste entdeckt wird. Dieses versiegelte Ödland ist vollgepackt mit erstaunlicher Technologie, aber auch tödlichen Feinden.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als eine Mischung aus Erkundung, Kampf und Quest-Interaktionen. Während man durch die Spielwelt reist, müssen Vorräte und Waffen herstellt werden und man versucht mit allen Mitteln sicherzustellen, dass der heutige Tag nicht der letzte ist.

“Encased” erscheint am 07. September 2021 digital auf Steam, Epic und GOG für den PC.

Quelle: Pressemitteilung