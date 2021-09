Life is Strange: Remastered Collection – Der neue Release steht

Die Remastered Collection zu “Life is Strange” wurde erst kürzlich verschoben. Bislang war nicht klar, wann die beiden Games “Life is Strange” und “Life is Strange: Before the Storm” im überarbeiteten Gewand das Licht der Welt erblicken werden.

Square Enix schaffte nun Klarheit und teilte mit, dass “Life is Strange: Remastered Collection” ab dem 01.02.2022 auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Steam) und Google Stadia erhältlich sein wird. Die Versionen für Playstation 4 und Xbox One sind kompatibel mit der Playstation 5 und Xbox Series X|S und können auch auf diesen erworben werden.

Die kommenden Versionen von “Life is Strange” und “Life is Strange: Before the Storm” beinhalten eine überarbeitete Charakter- und Umgebungsgrafik, verbesserungen bei Engine- und Ausleuchtung, neue Gesichtsanimationen und die Deluxe-Inhalte für “Before the Storm” (Outfits, Farewell-Episode, „Zombie Crypt“-Outfit).

