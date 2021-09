Company of Heroes 3 – Entwicklervideo

Im Juli 2021 kündigten SEGA und Entwickler Relic Entertainment das Strategiespiel „Company of Heroes 3“ für PC an (siehe hier). Mit einer neuen Videoserie bieten die Verantwortlichen nicht nur einen Blick auf den Entwicklungsprozess, sondern auch weitere Informationen über die Inhalte.

Im dem ersten Video erhalten wird einen detaillierten Einblick in den CoH-Entwicklungsprozess von Relic und erfahren, wie das Studio seinen Community Council eingerichtet hat. Sie hören persönliche Berichte von den Entwicklern selbst sowie von einigen Community-Mitgliedern, die während der Entwicklung von „Company of Heroes 3“ eng mit Relic zusammengearbeitet haben und schon lange vor der Ankündigung des Spiels aussagekräftiges Feedback gaben. All dies geschieht auf der Grundlage von noch nie zuvor gezeigtem Gameplay-Material, Konzeptkunst und Assets aus der Entwicklung.

„Company of Heroes 3“ soll 2022 erscheinen und euch diesmal in den Mittelmeerraum schicken. So erwarten euch italienische Gebirgspässe, Küstenpanoramen und die sengende Hitze Nordafrikas. Die Homepage der Strategiereihe „CoH“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung