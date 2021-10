The Invincible – Teaser-Trailer des Sci-Fi-Thrillers

Vor knapp über einem Jahr stellte das in Polen ansässige Entwicklerstudio Starward Industries den Singleplayer-Sci-Fi-Retro-Future-Thriller „The Invincible“ vor (siehe hier). In dem neuen Teaser-Trailer werden Dr. Yasna und Astrogator Novik vorgestellt. Die beiden Hauptfiguren versuchen von dem mysteriösen Planeten Regis III zu entkommen. Gegen den Rat des Astrogators beschließt Yasna, einen mutigen Schritt zu tun. Nun muss sie die Konsequenzen ihres Handelns tragen.

Die Geschichte spielt in einer alternativen Zeitlinie der Retro-Zukunft, in der die digitale Technologie noch nicht erfunden wurde. Die Menschheit nutzt zwar analoge Technologie, hat aber dank dieser riesige Mengen an Planeten erobert und sich in viele andere Galaxien vorgewagt.

„The Invincible“ befindet sich derzeit für PC und New-Gen-Konsolen unter Verwendung der Unreal Engine in Entwicklung. Als Spieler sollen euch mehrere Story-Pfade und Enden erwarten. Die Homepage von „The Invincible“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung