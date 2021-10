RiMS Racing – Demo-Version für PC und Konsolen

as bereits für PC und Konsolen erhältliche Motorradrennspiel „RiMS Racing“ kann jetzt auch kostenlos ausprobiert werden. NACON und RaceWard Studio haben eine Demo-Version für PC (Steam) sowie Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht. Alle, die neugierig sind, können ihre Fahrkünste auf PC (Steam) ohne Zeitlimit testen. Der Konsolenzugang bietet drei Stunden Zeit zum Entdecken.

PC Vom 25. Oktober, 19:00 Uhr bis 27. Oktober, 19:00 Uhr, ohne zeitliche Begrenzung

Konsole Vom 29. Oktober, 19:00 Uhr bis 1. November, 19:00 Uhr, mit einer maximalen Spieldauer von drei Stunden



Zudem wird der „The Bloody Beetroots“-DLC für alle Plattformen vom 29. bis 31. Oktober ab 19:00 Uhr verfügbar sein. Auf Steam bleibt der DLC bis 1. November, 19:00 Uhr kostenlos spielbar. Dieser DLC erscheint zeitgleich mit der offiziellen Veröffentlichung der „RiMS Racing Soundtrack“-EP der Bloody Beetroots, die auf allen Plattformen erhältlich ist.

Es bietet das Design der Ducati Panigale V4 R samt vollständiger Fahrerkleidung in Zusammenarbeit mit Dainese und AGV, in den von The Bloody Beetroots gewählten Farben. Die folgenden Tracks sind auf der EP „RiMS Racing Soundtrack“ der The Bloody Beetroots enthalten:

Bully

Ready Player One

Bleeding

Blow

Easy

Ezekiel

„RiMS Racing“ ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch im Handel erhältlich. Weitere Informationen über “RiMS Racing” findet ihr hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung