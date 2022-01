LEAP – Erster Trailer des Multiplayer-Shooters

Der Entwickler Blue Isle Studios kündigte vor kurzem den First-Person-Shooter „LEAP“ an. Dieser soll im Februar 2022 auf PC an den Start gehen und lässt zwei Teams mit insgesamt 60 Spielern gegeneinander antreten. Am 19. Januar 2022 soll ein Closed Beta Test (CBT) starten, für den ihr euch auf der Homepage des Spiels (siehe hier) anmelden könnt.

In „LEAP“ kämpft ihr entweder auf der Seite der United Earth Defense Coalition oder für die Exo-Terrans. Es stehen verschiedene Klassen zur Auswahl, die einen unterschiedlichen Mix aus Kraft, Beweglichkeit und Verteidigung sowie einzigartige Fähigkeiten haben. Hinzu kommen Jetpacks, Enterhacken und Fahrzeuge, um sich schnell über die Schlachtfelder zu bewegen. Einen kleinen Vorgeschmack liefert der folgende Trailer.

Hier findet ihr „LEAP“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung