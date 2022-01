Martha Is Dead – Sammleredition für PS5 enthüllt

Die Teams von Wired Productions und Entwicklerstudio LKA veröffentlichen den psychologischen Thriller „Martha Is Dead“ am 24. Februar 2022. Erscheinen wird das Spiel auf dem PC, der PlayStation 4 und der PlayStation 5. Die Spieler, die das Spiel für die PS5 kaufen, haben die Möglichkeit, eine besondere Edition ihr Eigen zu nennen, da „Martha Is Dead“ als limitierte Sammleredition erscheint.

Die Sammleredition erscheint mit einer Auflage von 1.000 Exemplaren. Die Edition beinhaltet den Original-Soundtrack auf Vinyl, über den wir mit diesem Artikel bereits berichteten, das Spiel auf Disc, eine exklusive Metallhülle mit besonderer Illustration, ein Hardcover-Artbook, das Buch „Die Weiße Dame“ – welches die Geschichte von „La Leggenda de La Dama Bianca“ aus dem Spiel nacherzählt.

Des Weiteren sind ein Graphic Novel, Tarotkarten, ein Sammler-Münzpaket, ein Poster, eine Karte mit dem Orten aus dem Spiel und Sticker enthalten. Geliefert werden die Sammlerstücke in einer schicken Box mit Echtheitszertifikat samt individueller Nummer. Obendrauf gibt es noch eine digitale Kopie von „Martha Is Dead“ auf Steam.

Darüber hinaus sind jetzt digitale Vorbestellungen für PlayStation und über GOG möglich. Spieler, die „Martha Is Dead“ im PlayStation Store oder für den PC über GOG vorbestellen, erhalten das erste Spiel von LKA namens „The Town of Light“, das im gleichen Universum wie „Martha Is Dead“ angesiedelt ist.

Die Sammleredition kann jetzt für den europäischen Markt exklusiv über den Wired Productions Store zum Preis von 125,00 Britische Pfund vorbestellt werden – also rund 150 Euro.

Quelle: Pressemitteilung