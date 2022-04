Crossfire: Legion – Starttermin für Early Access-Phase

Im Januar 2022 kündigten Prime Matter, Smilegate und Blackbird Interactive eine Early Access-Phase für das Echtzeitstrategiespiel „Crossfire: Legion“ an. Der Entwicklungsprozess ist jetzt so weit fortgeschritten, dass die Verantwortlichen den 24. Mai 2022 als Starttermin für die Early Access-Phase bekannt gegeben konnten. Die Early Access-Version wird den gesamten ersten Akt beinhalten und Spielern ermöglichen, sich in Koop- und zwei Mehrspieler-Modi zu messen. Passend gibt es auch eine Multiplayer-Rangliste.

In „Crossfire: Legion“ übernehmen Spieler die Kontrolle über einen Fraktionskommandanten (und seine Armee) einer der drei Fraktionen – Black List, Global Risk und New Horizon – und kämpft in Einzel- und Mehrspieler-Kampagnen um die Vorherrschaft in einer Vielzahl von Terrains und Umgebungen. Die Spieler stellen ihre eigene, individuell angepasste Armee zusammen, mit der sie versuchen ihre Feinde zu bezwingen.

Hier findet ihr das RTS auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung