The Ebbing – A Coastal Tale – Nordsee-Mystery-Krimi RPG angekündigt

Nachdem das Team von Active Fungus Studios im Februar 2023 ihr Erstlingswerk „A Bavarian Tale – Totgeschwiegen“ veröffentlichte (siehe hier), folgte jetzt die Ankündigung von „The Ebbing – A Coastal Tale“. Die Veröffentlichung ist für 2024 auf PC via Steam geplant.

Das neue Spiel ist die Fortsetzung von „A Bavarian Tale – Totgeschwiegen“ und Spieler werden wieder in die Rolle des Beamten Valentin Schmidt schlüpfen, der nach einem aufwühlenden Fall in Oberbayern eigentlich nur Urlaub an der Nordsee machen will, doch dabei erneut in einen mysteriösen Mordfall verwickelt wird.

Die Geschichte spielt im Jahr 1870. Die Installation des ersten transatlantischen Telegrafenkabels von den USA, über England nach Deutschland schafft für manch einen Bewohner Hoffnung auf eine friedliche Zeit voller Kommunikation und Verständnis. Doch schon kurz nach der ersten erfolgreichen Nachricht, scheinen statt des üblichen Morsecodes nur noch mysteriöse, unverständliche Signale an das deutsche Festland vorzudringen.

Die undechiffrierbaren Lichtimpulse nähren weiter das Misstrauen der Bedenkenträger gegenüber dieser neuen Technik. Unterdessen sind auf dem Meer plötzlich übernatürlich anmutende Lichter zu sehen, die neuen Stoff für Seemannsgarn liefern. Haben die elektronischen Signale am Boden des Ozeans etwas geweckt, das besser hätte ruhen sollen? An jeder Ecke findet sich ein dunkles Geheimnis und jede Welle wäscht ein neues unerklärliches Ereignis hervor.

The Ebbing – A Coastal Tale – Features

Handlung spielt im Jahr 1870 an der Nordsee

Historisches Krimi-RPG aus der 3rd-Person-Perspektive

Skills können frei verbessert werden und kommen in Pen’n’Paper Elementen zum Einsatz

Entscheidungen haben Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte

Mehrere verschiedene Enden

Vollständige Sprachausgabe auf Plattdeutsch und Englisch

Deutsche und Englische Untertitel

Einzigartiger nordisch-moderner Soundtrack

Quelle: Pressemitteilung