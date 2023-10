The Thaumaturge – Release-Termin der PC-Version

Das narrative RPG „The Thaumaturge“ im März 2023 angekündigt. Während sich Konsolen-Spieler noch bis nächstes Jahr gedulden müssen (kein genauerer Termin gekannt), werden PC-Spieler noch dieses Jahr in die düstere Welt des Spiels reisen können. Wie Publisher 11 bit studios und Entwickler Fool´s Theory bekannt gaben, erscheint die PC-Version am 05. Dezember 2023 via Steam, GOG und EGS.

Im Rahmen des Steam Next Fest steht bis zum 16. Oktober 2023 eine Demo-Version zum Herunterladen und Ausprobieren bereit. Es soll der Prolog zum Spiel sein. Hier findet ihr die Demo: KLICK!

In dem Szenario des Spiels kehrt Protagonist Wiktor Szulski nach längerer Abwesenheit nach Warschau zurück. Obwohl sich die Stadt vertraut anfüllt, merkt er aber auch, wie viel sich verändert hat. Im Jahr 1905 befindet sich die Stadt zwar in einer kulturellen Blütezeit, wird aber gleichzeitig von Kriminalität geplagt und hat mit den widersprüchlichen Interessen einer multikulturellen Gesellschaft zu ringen.

Wiktor ist ein sogenannter Thaumaturge. Die Thaumaturgen innerhalb dieses Universums werden von einem vererbten Erbe angetrieben – eine Fähigkeit, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Er nutzt diese Gabe, um die Wesen namens Salutoren zu zähmen. Es sind Dämonen, die sich an menschlichen Schwächen laben und nur von einem Thaumaturgen kontrolliert werden können.

Die Gaben oder Flüche (je nach Perspektive), mit denen die Salutoren ihren Meister versehen, beschränken sich allerdings nicht nur auf den Kampf. Gewöhnlichen Menschen fällt es schwer, zu verstehen, dass die Grenze zwischen Gut und Böse unklar und schwer zu fassen ist. Einige sind vielleicht der Überzeugung, die eigenen schrecklichen Taten seien das Werk innerer Dämonen. Was sie vielleicht niemals erfahren werden, ist, dass sie von einem Thaumaturgen manipuliert wurden, der seine eigenen Pläne verfolgt.

Weitere Informationen über „The Thaumaturge“ gibt es auf der Homepage (siehe hier) und bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung