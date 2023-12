Monster Hunter Wilds – Capcom setzt „Monster Hunter“-Reihe 2025 fort

Während der letzten Nacht fanden die Game Awards 2023 statt, in dessen Rahmen Capcom „Monster Hunter Wilds“ ankündigte. Der neuste Teil der „Monster Hunter“-Serie soll 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt kommen.

„Wir freuen uns heute Monster Hunter Wilds anzukündigen und damit den nächsten Teil der Monster Hunter-Serie allen Fans weltweit zu präsentieren“, so Ryozo Tsujimoto, Producer der Monster Hunter-Serie. „Unser Team arbeitet ambitioniert daran, die bislang beste Monster Hunter-Erfahrung zu kreieren und wir freuen uns bereits darauf, das Spiel mit allen zu spielen, wenn es 2025 erscheint. Freut euch bis dahin auf den Sommer 2024, wenn wir neue Informationen zum Spiel teilen werden.“

Die „Monster Hunter“-Serie feiert aktuell ihr 20-jähriges Jubiläum. Seit 2004 haben sich die Koop-Action-RPGs weltweit über 95 Millionen Mal verkauft. In den Spielen jagen die Spiele überlebensgroße Feinde in weitläufigen natürlichen Umgebungen. Jedes Monster stellt eine einzigartige Herausforderung dar, so dass die Spieler sorgfältig planen, Jagdgruppen mit Freunden bilden und alles einsetzen müssen, was ihnen zur Verfügung steht, um diese Abenteuer zu überleben. Als Belohnung für das Überwinden ihrer Beute können die Jäger die Überreste von Monstern ernten, um Ausrüstung herzustellen und ihr anpassbares Arsenal für die kommenden Herausforderungen zu verbessern.

