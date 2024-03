HI-FI RUSH – Launch-Trailer der PS5-Version

Die Teams von Bethesda Softworks und Tango Gameworks haben jetzt das Rhythmus-Action-Spiel „HI-FI RUSH“ für die PlayStation 5 auf den Markt gebracht. Der Titel erschien bereits letztes Jahr auf PC und Xbox Series X/S. Die PS5-Version enthält alle Updates und Modi, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung des Spiels hinzugekommen sind, einschließlich des „Arcade Challenge! Update!“, das zwei zusätzliche Spielmodi enthält: BPM Rush! und Power Up! Tower Up!

In „HI-FI RUSH“ kämpft der Möchtegern-Rockstar Chai mit einer bunt zusammengewürfelten Gruppe von Außenseitern gegen einen größenwahnsinnigen Roboterkonzern in einer Welt, in der sich die gesamte Action mit dem Beat synchronisiert.

Jeder Schlag, jede Parade, jedes Ausweichen, jeder Sprung und vieles mehr wird automatisch mit der Musik synchronisiert. Die Bewegungen der Spielfigur werden nicht wie bei einem traditionellen Rhythmusspiel von der Musik diktiert – die Spieler haben die Freiheit eines vollständigen Actionspiels. Allerdings werden die Angriffe der Spieler durch die Eingabe seiner Bewegungen im Takt der Musik verstärkt.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung