Black Myth: Wukong – Editionen und neuer Trailer

Entwickler und Publisher Game Science hat einen neuen Trailer von ihrem Action-RPG „Black Myth: Wukong“ veröffentlicht. Das Spiel wird weltweit am 20. August 2024 für PC (Steam und EGS) sowie PlayStation 5 auf den Markt kommen. Eine Version für Xbox Series X/S soll zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt erscheinen.

Die Veröffentlichung findet als Standard, Digital Deluxe, Deluxe und Collector’s Edition statt. Die beiden letzten Edition kosten 169 US-Dollar bzw. 399 US-Dollar und sind für PC vorbestellbar. Was euch in den Editionen erwartet, könnt ihr den folgenden Bildern entnehmen:

In „Black Myth: Wukong“ erkunden Spieler ein Reich voller Wunder und Entdeckungen der antiken chinesischen Mythologie. Hinzu treffen sie auf Charaktere, die auf dem Roman „Die Reise in den Westen“ basieren. Zusätzlich zu dem Nahkampfsystem mit einem Stab kann der Affenkönig Zaubersprüche, Transformationen und magische Gefäße als mächtige Werkzeuge in seinem Arsenal gegen Feinde einsetzen.

Die Webseite des Action-RPGs findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung