Kingdom Come: Deliverance 2 – „Saints and Sinners“-Trailer

Der „Saints and Sinners“-Trailer zeigt einige der Abenteuer und Gefahren, die Spieler auf ihrer Reise durch eine Welt der Rache, des Verrats und der Selbstfindung in „Kingdom Come: Deliverance 2“ erleben können. Das Spiel ist die Fortsetzung des 2018 erscheinen Rollenspiels und wurde im April 2024 offiziell angekündigt (siehe hier).

Pater Godwin, der Dorfpriester mit dem ausschweifenden Lebensstil, ist ebenfalls im Trailer zu sehen. Godwin ist das schwarze Schaf einer adligen Familie und verbirgt unter seiner Soutane eine vernarbte Kriegerseele. Er kehrt nach Hause zurück, um sich seiner Vergangenheit zu stellen, während sein Glaube in den Feuern des Krieges auf die Probe gestellt wird.

Deep Silver und Entwickler Warhorse Studios wollen das Open-World-RPG „Kingdom Come: Deliverance 2“ noch dieses Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Die Webseite zum Rollenspiel gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung