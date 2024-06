We Stay Behind – Trailer rückt die Story in den Mittelpunkt

Das deutsche Entwicklerstudio Backwoods Entertainment arbeitet derzeit an dem Mystery-Adventure namens „We Stay Behind“, das erstmals im Jahre 2019 unter dem Arbeitstitel „Resort“ angekündigt wurde. Wie Publisher

Application Systems Heidelberg am Wochenende mitteilte, wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der die Geschichte des Spiels in den Mittelpunkt rückt.

Im Trailer sind nicht nur neue Szenen aus dem kommenden Werk zu sehen, sondern man kann auch erstmals die Vertonung der Charaktere hören. Dabei kommen Sprecher aus bekannten Spielen wie „Oxenfree“, „Genshin Impact“ und „Life is Strange“ zum Einsatz. Zudem wird „We Stay Behind“ auch eine deutsche Synchronisation erhalten, wie der Publisher mitteilte.

Die Handlung des Spiels konzentriert sich auf den kleinen Kurort Laburnum Creek, der von einem Kometen bedroht wird. Ironischerweise entscheiden sich die Bewohner jedoch dafür, ihre geliebte Stadt trotz der bevorstehenden Gefahr nicht zu verlassen. Die Hauptfigur, die Schriftstellerin Laura Tanner, begibt sich in diesen rätselhaften Ort, um eine Kolumne über die Hartnäckigkeit der Einwohner zu schreiben.

In „We Stay Behind“ schlüpft man in die Rolle von Laura Tanner, während sie versucht, die Geheimnisse von Laburnum Creek zu lüften. Dabei wird man mit einer surrealen Geschichte konfrontiert, in der die Entscheidungen nicht nur die Handlung beeinflussen, sondern auch die persönliche Wahrnehmung der Welt durch die Hauptfigur verändern können. Spieler werden aufgefordert, unterdrückte Ängste und verborgene Geheimnisse zu erforschen, um das Rätsel dieser mysteriösen Stadt zu lösen.

Einen Release-Termin für das Spiel gibt es noch nicht. Wer jedoch einen Blick in das Spiel werfen möchte, der kann sich eine Demo-Version von „We Stay Behind“ herunterladen, die auf Valves Distributionsplattform Steam zum Download bereitsteht.

