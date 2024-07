Nobody Wants to Die – Launch-Trailer

Der interaktive Noir-Krimi „Nobody Wants to Die“ wurde jetzt für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Publisher PLAION und das in Polen ansässige Entwicklerstudio Critical Hit Games bieten das Spiel für 24,99 Euro (UVP) auf den genannten Plattformen an.

Die Handlung des Spiels ist von Neo-Noir-Filmen inspiriert und führt euch in das Jahr 2329, eine Zukunft, in der die Technologie so weit fortgeschritten ist, dass Menschen ewiges Leben erlangen können. Allerdings ist diese Unsterblichkeit nur denjenigen vorbehalten, die sich die enormen Kosten dafür leisten können.

In der Rolle von Detective James Karra untersucht ihr Tatorte mithilfe von Zeitmanipulation und fortschrittlicher Technologie, um einen Mörder zu entlarven – in einer Zeit, in der der Tod der Vergangenheit angehört und die Gefahren des Transhumanismus ans Licht kommen.

„Von Anfang an wollten wir ein visuell spektakuläres, narrativ getriebenes Spiel erschaffen“, sagt Grzegorz Goleń, der CEO und Lead Game Designer von Critical Hit Games. „Unser kleines, leidenschaftliches und erfahrenes Team hat die Unreal Engine 5 eingesetzt, um eine unglaublich realistische Umgebung und Welt zu erschaffen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sich in der Sci-Fi-Welt von Nobody Wants to Die verlieren.“

„Wir wollten unseren Spielern eine Geschichte bieten, die zum Nachdenken anregt“, sagt Marcin Grembowicz, Lead Writer von Critical Hit Games. „Wir haben die Welt von Nobody Wants to Die geschaffen, indem wir nur eine einzige metaphysische Veränderung vorgenommen haben – die Möglichkeit des Bewusstseinstransfers. Die Spieler sollen dazu angeregt werden, über die Werte unserer Zeit, die Regeln der Welt und die Bedeutung des Lebens nachzudenken. Wir versuchen wirklich, ein komplexes Erlebnis für unsere Spieler zu schaffen.“

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung