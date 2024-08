Shadow of the Road – Neuer Trailer zum cRPG veröffentlicht

Der Entwickler Another Angle Games hat einen neuen Trailer zu seinem kommenden Rollenspiel „Shadow of the Road“ veröffentlicht. Dieses taktische cRPG, das auf rundenbasierten Kämpfen basiert, entführt euch in eine alternative Version Japans im 19. Jahrhundert. Als Publisher tritt Owlcat Games auf den Plan, bekannt als die Entwickler von „Warhammer 40,000: Rogue Trader“. „Shadow of the Road“ gehört zu den ersten Projekten, die von der neuen Publishing-Sparte von Owlcat Games veröffentlicht werden.

In „Shadow of the Road“ erlebt ihr die letzten Tage des Boshin-Krieges, einem historischen Konflikt zwischen den Anhängern des Shoguns und den Befürwortern des Kaisers. Das Spiel vereint traditionelle japanische Elemente mit moderner Steampunk-Technologie und Mythologie, wodurch eine einzigartige und faszinierende Welt entsteht.

Ihr begleitet eine Gruppe mutiger Abenteurer auf einer gefährlichen Reise, die stark von euren Entscheidungen geprägt wird. Jede Wahl, die ihr trefft, beeinflusst den Verlauf der Geschichte und formt das Schicksal eurer Charaktere. Dabei müsst ihr nicht nur strategische Herausforderungen im Kampf meistern, sondern auch die zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb eures Teams geschickt managen.

„Shadow of the Road“ wurde für den PC angekündigt und wird über Valves Distributionsplattform Steam veröffentlicht.

Quelle: Pressemitteilung