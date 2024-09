Drova – Forsaken Kin – Release-Termin steht fest

Bisher nannten Publisher Deck13 Spotlight und Entwicklerstudio Just2D nur “***ber 2024“ als Release-Zeitraum für das Action-RPG „Drova – Forsaken Kin“. Mit dem neusten Trailer wurde jetzt der genaue Release-Termin verraten. So erscheint das Spiel nach mehr als sechs Jahren Entwicklungszeit am 15. Oktober 2024 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

In dem Spiel erwartet euch eine von Hand gestaltete offene Welt mit allerlei Abenteuern. Die Gesellschaft hat Kräfte eines vergangenen Imperiums entdeckt: Seelen werden eingefangen und der Natur entzogen, beherrscht. Doch die Wut der verbleibenden Seelen kennt keine Gnade.

Reist durch gefährliche Landschaften, erfüllt zahlreiche Aufgaben, handlt, kämpft und wählt eure Seite im Konflikt der Fraktionen. Sammelt bessere Ausrüstung und werdet stark genug, zu überleben. In „Drova“ werdet ihr keine Questmarker oder Minimaps finden. Findet stattdessen euren eigenen Weg, ganz wie in klassischen RPGs. Studiert die Umgebung und nutzet sie zu eurem Vorteil – und deckt düstere Geheimnisse auf.

Drova – Forsaken Kin – Features

40 Stunden Story Gameplay

Ein brutales Kampfsystem mit diversen Waffenklassen und Magie

Eine handgefertige Open World im Pixelart Style

Tretet einer von zwei Fraktionen bei, um in dieser grausamen Welt zu überleben

Vertraut Niemandem

Die Webseite von „Drova – Forsaken Kin“ gibt es hier: KLICK! Hier gibt es das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung