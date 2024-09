Assassin’s Creed Shadows – Release verschoben, Steam-Version angekündigt

Ubisoft hat heute bekanntgegeben, dass der geplante Release von „Assassin’s Creed Shadows“ nicht wie ursprünglich vorgesehen im November stattfinden wird. Stattdessen ist der Veröffentlichungstermin nun auf Februar 2025 verschoben worden. Bereits im Vorfeld deuteten sich Anzeichen für diese Entscheidung an, nachdem Ubisoft ein bevorstehendes Presseevent sowie die Teilnahme an der diesjährigen Tokyo Game Show abgesagt hatte.

In der offiziellen Mitteilung des Unternehmens wird die Verschiebung damit begründet, dass das Spiel weiter verfeinert werden soll, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Obwohl „Assassin’s Creed Shadows“ bereits den Status „Feature Complete“ erreicht hat, wurden aus der Veröffentlichung von „Star Wars Outlaws“ wichtige Erkenntnisse gewonnen. Die zusätzliche Entwicklungszeit soll gewährleisten, dass der Titel den hohen Erwartungen gerecht wird – insbesondere im Hinblick auf die beiden Protagonisten Naoe und Yasuke, die zwei unterschiedliche Spielstile bieten.

Anpassungen im Geschäftsmodell

Auch am Geschäftsmodell des Spiels gibt es wesentliche Änderungen. Ubisoft kündigte an, dass Assassin’s Creed Shadows auf das traditionelle Season Pass-Modell verzichtet. Es wird keinen Vorabzugang geben. Alle Vorbestellungen werden laut Ubisoft storniert und zurückerstattet. Die Spieler, die das Spiel erneut vorbestellen, erhalten die erste Erweiterung kostenlos. Zudem wird das Spiel am Veröffentlichungstag direkt auf Steam verfügbar sein, was die Rückkehr des Franchises zu dieser Plattform markiert.

Der neue Erscheinungstermin für Assassin’s Creed Shadows ist der 14. Februar 2025.

Quelle: Finanzpressemitteilung von Ubisoft