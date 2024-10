Exodus – Cinematic-Trailer „The Mara Yama“

Vor kurzem veröffentlichten Archetype Entertainment und Wizards of the Coast einen neuen Trailer zum kommenden Sci-Fi-RPG „Exodus“. In dem Trailer erzählt Schauspieler Matthew McConaughey eine Kurzgeschichte von dem Mara-Yama, die gefürchtetsten Feinde der Menschen.

Die Mara-Yama, sind furchtbare und monströs aussehende Celestials, die nichts gleichen, dem sich die Menschheit bisher in ihrem Überlebenskampf stellen musste. Die Mara-Yama zehren von Angst, erfreuen sich an Grausamkeit und genießen die Pein ihrer Opfer. Sie sind nicht nur Jäger – Sie sind sadistische Prädatoren, die jeden Augenblick ihrer Psychologischen Folter anderer auskosten.

Sie verbergen sich in den tiefsten Schatten des Centauri Cluster und schlagen ohne Vorwarnung zu. Dabei haben sie es auf die allein Reisenden und Ahnungslosen abgesehen. Doch sie wollen mehr als nur Fracht – Es verlangt ihnen nach Gedanken, Erinnerungen und sogar Gefühlen. Wer eine Begegnung überlebt, wird für immer von den Schrecken verfolgt, die sich zwischen den Sternen verbergen. Nur wenigen ist es gelungen zu entkommen und sie fürchten noch immer das, was in der Leere da draußen lauert.

„Exodus“ wurde 2023 angekündigt (siehe hier) und befindet sich derzeit für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklerung. Die Webseite des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung