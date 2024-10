Fairy Tail 2 – Opening Movie, Editionen und Preorder-Start

Die digitalen Vorbestellungen für das kommende Action-RPG „Fairy Tail 2“ wurden jetzt gestartet. Der Titel ist unter anderem als Standard Edition sowie als Digital Deluxe Editionen vorbestellbar. Letzteres beinhaltet das Basisspiel, verschiedene alternative Kostüme in Zusammenarbeit mit der „Atelier Ryza Secret“-Serie, das Bonus-Feature „Atelier Lucy“ sowie verschiedene nützliche Gegenstände im Spiel.

Um das Abenteuer fortzusetzen, können Fans auch den Season Pass erwerben, der ein Bonusszenario, eine Arena, in der sie Bosse erneut herausfordern können, mehr spielbare Charaktere, alternative Kostüme für Erza und Wendy und vieles mehr enthält.

Alle, die das Spiel vor dem 06. Januar 2025 digital vorbestellt, erhält das „Natsu of Edolas“-Bonuskostüm für Natsu. Alle, die „Fairy Tail 2“ vor dem 06. Januar 2025 physisch oder digital erwerben, erhalten das „Miss FAIRY TAIL Contest“-Kostüm für Lucy als kostenloses Bonus-DLC.

Zusätzlich können Fans zwei spezielle physische Editionen vorbestellen: die „Guild Box“, die das Grundspiel, ein original illustriertes B2-Stoffposter, die „Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2“, inspiriert von der ersten Ausgabe des Originalspiels „Fairy Tail“, ein spezielles Shikishi mit holografischem Finish (insgesamt 3 Typen) und eine Original-Soundtrack-CD. Fans können auch das „Combo Set“ vorbestellen, das alle in der Guild Box enthaltenen Gegenstände, eine spezielle illustrierte Leinwand mit gedrucktem Autogramm von Hiro Mashima und einen B2 Wandteppich mit von Hiro Mashima ausgewählten Motiven enthält.

Die beiden physischen Editionen gibt es im Koei Tecmo Store (siehe hier).

Des Weiteren veröffentlichten Koei Tecmo Europe und Entwickler Gust den Eröffnungsfilm. Dort können Spieler einen Blick auf die Ereignisse des Alvarez-Imperiumsbogens werfen, die sie in dem Spiel erwarten. Der Film stellt den Spielern die Mitglieder der „Fairy Tail“-Gilde vor, die gegen den Imperator Spriggan Zeref, sein Team von Elitesoldaten, die Spriggan 12 und den Schwarzen Drachen Acnologia kämpfen, während er gleichzeitig eine Hommage an berühmte Szenen aus der ursprünglichen Anime- und Manga-Serie darstellt.

Nach Abschluss der zwölf Hauptkapitel tauchen die Spieler in eine völlig neue Geschichte ein, den „Key to the Unknown“, und erhalten Zugang zu neuen exklusiven Bereichen. Diese vier neuen Kapitel, die sowohl herzerwärmende als auch komische Themen behandeln sollen, führen die Spieler auf Abenteuer an der Seite von Natsu, Lucy und ihren Freunden.

Begleite die Gilde bei verschiedenen Aufgaben, wie der Suche nach einem versteckten Juwel in einem Restaurant in einem Wald irgendwo im Westen, der Ermittlung des Mittsommer-Champions am „Akane Beach“ im Süden und der Begegnung mit einer Vielzahl von unerwarteten Charakteren. Spieler werden sowohl ikonische Orte aus dem Anime und Manga als auch Originalschauplätze erkunden.

Die Veröffentlichung des Spiels findet am 13. Dezember 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch, sowie am 12. Dezember 2024 für PC (Steam) statt. Das Spiel bietet japanische Sprachausgabe sowie englische und französische Texte.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung