Indiana Jones and the Great Circle – Gameplay-Video

Das aktuelle Deep-Dive-Gameplay-Video bietet weitere Einblicke in das kommende First-Person-Action-Adventure „Indiana Jones and the Great Circle“ (Indiana Jones und der Große Kreis). Das Spiel selbst erscheint am 09. Dezember 2024 für PC und Xbox Series X/S (auch im Game Pass verfügbar). Im Frühjahr 2025 soll der Release für die PlayStation 5 folgen.

Das Spiel aus dem Hause MachineGames entsteht in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games. Es entführt Spieler auf ein ganz neues Einzelspieler-Abenteuer, dessen Geschichte zwischen den Ereignissen von „Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes“ und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ spielt. Im Kampf gegen finstere Kräfte erleben die Spieler Sequenzen, lösen Rätsel, bestehen Faustkämpfe und begeben sich auf eine Indiana Jones-Abenteuerreise um die ganze Welt.

Die offizielle Webseite von „Indiana Jones and the Great Circle“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen über den Titel gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung