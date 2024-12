Kingmakers – Early Access-Start erst 2025, neuer Trailer

Ursprünglich wollten Publisher tinyBuild und Entwicklerstudio Redemption Road Games das Spiel „Kingmakers“ noch dieses Jahr in de Early Access-Phase schicken. Doch wie sie jetzt bekannt gaben, debütiert das Spiel erst nächstes Jahr im Steam Early Access, und zwar spätestens Ende des ersten Quartals 2025. Genauere Angaben gab es nicht.

Das Mittelalter-Sandbox-Spiel „Kingmakers“ bietet eine Mischung aus Third-Person-Shooter, Städtebau und Echtzeitstrategie. Die Entwickler beschreiben das Spiel wie folgt:

„Reise zurück in eine kriegsgebeutelte mittelalterliche Ära und führe eine beeindruckende Auswahl an modernen Waffen. Ändere den Lauf der Geschichte und rette die Zukunft in diesem actionreichen Strategie-Sandbox-Spiel. Baue dein Königreich, ergreife die Waffen und führe Tausende von Soldaten in massiven, in Echtzeit simulierten Schlachten – entweder solo oder im Koop-Modus.“

Kingmakers – Features

Verändert die Vergangenheit und rettet die Zukunft Ihr seid die letzte Hoffnung einer sterbenden Welt. Reist 500 Jahre in die Vergangenheit in das mittelalterliche England, um den Verlauf eines blutigen Krieges zu verändern und, mit etwas Glück, die Apokalypse zu verhindern.

Tiefgreifende Mittelalter-Simulation Jede Schlacht wird mit tausenden Einheiten gleichzeitig in Echtzeit simuliert. Next-Gen Multi-Threaded-KI kontrolliert die Entscheidungen und die Loyalität jeder Figur auf dem Schlachtfeld. Zusammen mit einem einzigartigen System der prozeduralen Animation entsteht so bei den Schlachten und den einzelnen Charakteren ein noch nie dagewesenes Genauigkeitslevel.

Mit modernen Waffen gegen Schild und Schwert Sturmgewehre, Schrotflinten, Granatwerfer, gepanzerte SUVs, Motorräder, Kampfhubschrauber, Luftangriffe und vieles mehr. Um die Geschichte zu verändern und maximales Chaos auf dem Schlachtfeld zu verursachen, steht euch ein breites Waffenarsenal zur Verfügung.

Führt eure Truppen in die Schlacht Schaltet jederzeit zwischen dem direkten Kampf und der strategischen Ansicht hin und her. Positioniert eure Bogenschützen, Schwertkämpfer, Pikeniere und Kavallerieeinheiten; baut Verteidigungsanlagen und plant die nächsten Schritte; und werft euch dann wieder selbst ins Schlachtgetümmel.

Kämpft alleine, oder gemeinsam Bis zu drei Mitspieler können im Online-Koop ihre eigenen Armeen Seite an Seite mit eurer in die Schlacht führen. Arbeitet zusammen, um feindliche Festungen einzunehmen oder freundliche Stellungen zu verteidigen, und erlebt eine einzigartige Mittelalter-Multiplayer-Erfahrung.



Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung