Metal Eden – Release-Termin und Trailer

Vor kurzem kündigten Deep Silver und Entwicklerstudio Reikon Games, die Macher von „Ruiner“, den First-Person-Shooter „Metal Eden“ an. Das Spiel versetzt euch in eine Sci-Fi-Welt, in der das Bewusstsein der Menschheit über das Fleisch hinausgewachsen ist und nun Robotern innewohnt.

Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von ASKA, einem fortschrittlichen Hyper-Unit-Androiden, der auf einer digitalisierten menschlichen Psyche basiert. Ihr erkundet die neongetränkte Architektur des Technoplaneten Moebius und die geheimnisvolle Welt unter ihm und werdet Teil eines anhaltenden Konflikts um die Seelen einer verlorenen menschlichen Kolonie, die in kybernetischen COREs gespeichert sind.

In Begleitung des empfindungsfähigen Raumschiffs Nexus erweitert ihr das Arsenal und rüstest den unsterblichen Körper auf, während ihr um das kämpft, was hinter dieser gespenstisch schönen Maschinenwelt verborgen ist. Ihr müsst euch einer Vielzahl von Feinden stellen und Energiekerne extrahieren, um euch einen Vorteil in der Kampfzone zu verschaffen und letztlich eine unaufhaltsame Hyper-Unit zu werden.

„Metal Eden“ erscheint am 06. Mai 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite zum FPS gibt es hier: KLICK!

