The Wonderful 101 – Das Remaster wird über Kickstarter finanziert

In den letzten Monaten keimten Gerüchte über ein mögliches Remaster des Wii U-Klassikers „The Wonderful 101“. Abermals hatte die Gerüchteküche recht, denn Entwickler Platinum Games kündigte die Neuauflage des Spiels am gestrigen Abend an.

Das Remaster wird über Kickstarter finanziert, da Platinum Games „The Wonderful 101“ selbst vertreiben und auf einen Publisher verzichten möchte. Rund 45.000 Euro wollte das Unternehmen mit Hilfe der Schwarmfinanzierung sammeln. Knapp 24 Stunden nach dem Start der Kampagne, fanden sich rund 17.000 Unterstützer, die mehr als eine Million Euro zusagten.

Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 06. März 2020. Bis dahin dürften die Unterstützer noch steigen. Die ersten Ziele der Finanzierung wurden ebenfalls erreicht. Das bedeutet, dass das Remaster für den PC, Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen wird. Ebenso gesichert ist ein „Time Attack“-Modus, der die Speedrunner ansprechen soll. Zu den weiteren Zielen gehört ein neues 2D-Adventure und ein neu gemixter Soundtrack.

Für rund 33 Euro können sich die Unterstützer der Kampagne eine digitale Version des Remaster sichern. Eine physische Version gibt es für 41 Euro. Wer mehr Geld in die Hand nehmen möchte, der darf sich nicht nur auf den Soundtrack, sondern auch auf eine Vinyl freuen, die ausgewählte Musikstücke von „The Wonderful 101“ enthält.

Die Auslieferung der digitalen und physischen Güter soll bereits im April 2020 erfolgen. Sollte der Termin stimmen, so müsste sich das Remaster von „The Wonderful 101“ schon länger in der Entwicklung befinden.

Über „The Wonderful 101“

In „The Wonderful“ 101 haben es die fiesen Geathjerks aus dem All auf die Erde abgesehen. Nur der Held Wonder-Red, alias Will Wedgewood, und seine mächtigen Superhelden-Freunde haben -- dank ihrer Spezialanzüge -- eine Chance, den finsteren Bösewichten das Handwerk zu legen. Wonder-Red kommandiert eine Gruppe von bis zu 100 Helden. Das 101. Mitglied seid ihr selbst. Wenn alle Helden zusammenhalten, können sie sich in eine überdimensionale Faust oder Klinge verwandeln und ihren Feinden mit mächtigen Attacken das Leben schwer machen.

Die Kickstarter-Kampagne zu „The Wonderful 101“ findet ihr direkt unter diesem Link.

Unite up on Kickstarter and let's make The Wonderful 101: Remastered a reality!

Quelle: Kickstarter / Platinum Games