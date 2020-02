Streets of Rage 4 – Entwicklervideo zum Grafik-Design des Spiels

Heute präsentierten Dotemu, Lizardcube und Guard Crush Games ein neues Video zum Beat’em Up „Streets of Rage 4“. Das Video gewährt einen Blick hinter die Kulissen und beschäftigt sich mit den Visionen und Inspirationen hinter dem handgezeichneten Grafikstil.

Das Video ist unter der Leitung von Ben Fiquet, Art & Creative Director von Lizardcube, und Julian Nguyen You, Lead Background Artist, entstanden und beleuchtet die Detailgenauigkeit, mit der Lizardcube die geschäftige Stadt von „Streets of Rage 4“ mit einem auf Linienführung und Bewegung setzenden Stil bereichert.

Die Vision von Lizardcube umfasst nicht nur die neonfarbene, urbane Ästhetik, für die die Serie bekannt ist, sondern auch frische Ergänzungen und Elemente, die einst für „Streets of Rage 2“ geplant waren. Dazu gehört auch ein Auto, das auf den Bildschirm fährt und in die Spieler hineinrast.

„Steets of Rage 4“ befindet sich für Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam) in der Entwicklung. Die Team streben den Release für dieses Jahr an. Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Streets of Rage 4 - Behind the Art

Quelle: Pressemitteilung