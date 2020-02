Gothic – THQ Nordic startet Entwicklung des Remake

Ende letzten Jahres startete THQ Nordic ein kleines Experiment und veröffentlichte eine spielbare Teaser-Remake-Version von „Gothic“. Das RPG erschien erstmals im Jahre 2001 und wurde von Piranha Bytes entwickelt. Durch das eindeutige Feedback der Spieler, wo 94,8% für ein komplette Remake-Version des Rollenspiels gestimmt haben, hat THQ Nordic jetzt die Produktion gestartet.

Dafür wird THQ Nordic ein neues Studio in Barcelona etablieren und analysieren, was den Spielern gefallen hat und welche Aspekte aus dem Playable Teaser nicht den Vorstellungen der Community entsprachen. Eine der häufigsten Rückmeldungen war beispielsweise, dass die Welt düsterer und weniger bunt sein soll.

„Wir freuen uns auf die Herausforderung, ein Gothic Remake das so treu wie möglich an dem Erlebnis von damals bleibt und werden der einzigartigen Gothic-Welt einen moderen Look verpassen und einige Gameplay-Verbesserungen vornehmen, ohne die grandiose Atmosphäre des Originals zu verändern.“ sagt Reinhard Pollice, Buisness and Development Director bei THQ Nordic.

Das Gothic Remake geht nun in die volle Produktion und wird für PC und die Next-Gen-Konsolen entwickelt. Ein Release-Termin gibt es natürlich noch nicht. 2020 wird das Remake definitiv nicht erscheinen.

Details zur „Gothic Remake“-Umfrage

Über 180.000 Spieler haben die Teaser-Version bisher gespielt und am Abend des 16. Februar 2020 hat THQ die Umfrage offline gestellt. Mit über 43.000 beantworteten Umfragen und zahlreichen Steam-Reviews (siehe hier) sowie zahlreichen Rückmeldungen auf diversen Social-Media-Kanälen ist nun eine ausreichend große Datengrundlage verfügbar. Da THQ Nordic eine offene und transparente Entwicklung mit der Community starten möchte, bieten sie die Ergebnisse der Umfrage in einer PDF-Datei an. Für alle jene, die sich in die blanken Daten einarbeiten wollen, steht der komplette Datensatz mit allen 43.111 Teilnehmern zum Download parat.

Hier findet ihr die PDF-Datei: KLICK!

Hier findet ihr die Rohdaten: KLICK!

Gothic - Playable Teaser - Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung