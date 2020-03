Mortal Kombat 11 – Details und Trailer zum DLC-Charakter Spawn veröffentlicht

Beim Final Kombat 2020, dem Finale der E-Sport-Meisterschaft Mortal Kombat 11 Pro Kompetition, haben Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios einen neuen Gameplay-Trailer von „Mortal Kombat 11“ veröffentlicht.

Der neue Trailer stellt den Comic-Charakter namens „Spawn“ vor, der in Kürze den Einzug in den elften Teil der Beat ‚em up-Reihe erhalten wird. Spawn, der von Todd McFarlane erschaffen wurde, präsentiert sich in dem Video in seinem kultigen Look. Außerdem besitzt er seinen charakteristischen Umhang, seine Ketten, seine Kampfaxt und mehr, was er gegen seine Gegner einsetzen kann.

Untermalt werden die Gameplay-Szenen mit der Musik der Band „Trivium“. Zu hören sind die unveröffentlichten Lieder „IX“ und „Scattering the Ashes“. Hierbei handelt es sich um kleinere Ausschnitte aus ihrem kommenden Album „What the dead men say“, das am 24. April 2020 erscheint.

Spawn wird vom Schauspieler Keith David gesprochen, dem ursprünglichen Sprecher von „Todd McFarlane’s Spawn“ in der mit einem Emmy Award ausgezeichneten Zeichentrickserie von HBO. Ab dem 17. März 2020 ist Spawn über den Vorabzugriff für Besitzer des Kombat-Packs in „Mortal Kombat 11“ spielbar. Eine Woche später, am 24. März 2020, kann der DLC-Charakter von allen anderen Spielern erworben werden.

Besitzer des Kombat-Packs erhalten zusätzlich ab dem 17. März 2020 den Zugriff auf die neue und durch Spawn inspirierte Skins „Hellspawn“ von Jacqui Briggs, zusammen mit dem neuen Matinee Skin Pack für „Osh Tekk Vandal“ Kotal Kahn, „Swashbuckler“ Erron Black und „Space Marine“ Jacqui Briggs.

MORTAL KOMBAT 11 – Spawn Trailer Deutsch HD German (2020)

Quelle: Warner Bros. Interactive Entertainment