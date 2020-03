Ghost Recon Breakpoint – Release von Episode 2, Free Weekend

Heute veröffentlicht Ubisoft das Update 2.0 und Episode 2 für „Ghost Recon Breakpoint“ für PC, Google Stadia, Xbox One und PlayStation 4. Der Release wird von einem neuen Trailer begleitet, den ihr weiter unten findet. Außerdem wird vom 26. bis zum 29. März 2020 ein kostenloses Wochenende stattfinden, wo alle interessierte Spieler einen Blick in das Spiel und auch Update 2.0 werfen können. Das Free Weekend findet auf PC, Xbox One und PlayStation 4 statt.

Hier ein Überblick über die neuen Inhalte für „Ghost Recon Breakpoint“

Neue Missionen

Ein neues Story-Abenteuer für Episode 2, das acht neue Missionen umfasst, bei denen sich die Spieler mit Sam Fisher, bekannt aus „Tom Clancy’s Splinter Cell“, verbünden müssen. Zusammen mit Sam Fisher decken die Spieler ein Komplott zur Entwicklung von gedankengesteuerten Militärdrohnen auf. Ihre Aufgabe ist es, diese Entwicklung auf Auroa zu stoppen.

Das Abenteuer führt neue, auf Stealth ausgelegte Spielelemente ein und liefert Spielszenen mit der markanten Stimme von Michael Ironside in der Rolle von Sam Fisher. Das komplette Abenteuer ist für alle Besitzer des Year 1 Pass verfügbar, aber auch separat zum Kauf erhältlich. Alle Spieler erhalten kostenlosen Zugang zu der ersten Mission und zwei damit verbundenen Belohnungen.

Des Weiteren haben alle Spieler die Möglichkeit, das neue Abenteuer im Co-Op-Modus mit Freunden zu spielen, die den Year-1-Pass besitzen. Insgesamt können die Spieler zehn exklusive Missionsbelohnungen erlangen, die thematisch an „Tom Clancy’s Splinter Cell“ angelehnt sind. Hierfür müssen die Spieler entweder die Abenteuer ab Mission 2 erworben haben oder den Year 1 Pass besitzen.

Neue Klassen

Mit der Echelon- und Ingenieurs-Klasse stehen zwei neue Klassen für PvE und PvP-Modus zur Auswahl. Für Inhaber des Year 1 Pass sind diese Klassen bereits eine Woche im Voraus und somit ab dem 24. März spielbar.

Echelon-Klasse: Diese Klasse fokussiert sich auf Tarnung und ermöglicht eine nahezu geräuschlose Fortbewegung, um die Gegner unbemerkt auszuschalten. Die spezielle Fähigkeit der Echelon-Klasse ist die Sonarsicht. Diese Fähigkeit ermöglicht es Gegner durch Wände aufzuspüren und Drohnen zu stören.

Die Ingenieurs-Klasse: Diese Klasse ermöglicht größeren Schaden an Drohnen und effektivere Angriffe durch Granatenwerfer. Mit der Spezialfähigkeit Verteidigungsdrohne können Spieler nahe gelegene Feinde angreifen, während das Klassenwerkzeug, die Nachschubdrohne, den Verbündeten ein zusätzliches Magazin mit verbesserter Munition zur Verfügung stellt.



Neuer Modus

Die Ghost Erfahrung ist ein neuer Modus, der für alle Spieler kostenlos verfügbar ist. Die Ghost Erfahrung bietet neue immersive und taktische Optionen. Zusätzlich erhalten die Spieler die Möglichkeit, ihr Spielerlebnis ganz nach eigenen Wünschen anzupassen, indem sie das Ausrüstung-Level deaktivieren und ein realistischeres Loot-System einstellen.

Weitere Neuerungen

Vier neue PvP-Maps

Neue PvP-Map-Voting-Option

Verbesserung der Waffen-/Ausrüstungs-Sortierungsoptionem

GunSmith-Updates

Uvm.

Eine komplette Liste mit allen Neuerungen und Änderungen findet ihr auf der Homepage des Spiels und zwar hier: KLICK! Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Ghost Recon Breakpoint: Deep State-Trailer | Ubisoft [DE]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung