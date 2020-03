Moons of Madness – Launch-Trailer der Konsolen-Version

Das Horror-Spiel „Moons of Madness“ wird ab heute auch die Xbox One und PlayStation 4 unsicher machen. Zum Release zeigten Rock Pocket Games und Funcom einen neuen Trailer, der mehr von der unheimlichen Forschungseinrichtung auf dem Mars zeigt , auf der Realität und Alptraum miteinander verschmelzen und Spieler immer tiefer in eine Welt voller Angst, Paranoia, Verschwörungen und Wahnsinn hineingezogen werden.

„Wir freuen uns sehr, dass Moons of Madness von PC-Spielern so gut aufgenommen wurde. Gleichzeitig ist uns bewusst, dass viele Spieler Horror-Titel lieber auf Konsole erleben – auf der Couch vor einem größeren Bildschirm.“, meint Ivan Moen, CEO von Rock Pocket Games. „Wir sind also sehr froh, das Spiel heute auch für PS4- und Xbox One-Nutzer veröffentlichen zu können.“

Das First-Person-Spiel erschient im Oktober 2019 für PC und ist im gleichen Universum angesiedelt wie „The Secret World“. In der Rolle von Shane Newehart, Chefingenieur einer Forschungseinrichtung auf dem Mars, wird man nach einem verheißungsvollen Zwischenfall von furchterregende Visionen heimgesucht, in denen Realität und Alptraum miteinander verschmelzen. Shane muss sich auf seine innere Ruhe, seine Fähigkeiten zur Problemlösung und seine schnellen Füße verlassen, während er immer tiefer in eine Welt voller Angst, Paranoia, Verschwörungen und Wahnsinn eintaucht.

Weitere Informationen zum Psycho-Horrorspiel findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung