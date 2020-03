One Piece: Pirate Warriors 4 – Der Trailer zur bevorstehenden Veröffentlichung

Am Freitag, den 27 März 2020, dürft ihr euch mit den Mitgliedern der Strohhut-Piratenbande in „One Piece: Pirate Warriors 4“ gegen Massen von Gegnern durchsetzen. Der vierte Teil der Reihe, der erneut die bekannte Animeserie „One Piece“ mit der Action der „Warriors“-Serie verbindet, hat am heutigen Tage einen neuen Trailer erhalten.

Der Trailer, der euch auf den nahenden Release einstimmen soll, zeigt actionreiche Szenen und einige der 40 Charaktere, in dessen Rolle ihr schlüpfen könnt. Außerdem könnt ihr einen Blick auf die speziellen Fähigkeiten von Monkey D. Ruffy werfen, die ich mal an dieser Stelle als Spoiler werte.

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht „One Piece: Pirate Warriors 4“ für die PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und für den PC (Steam).