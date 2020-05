The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – Neuer Trailer stellt die Charaktere und die Geschichte vor

NIS America veröffentlichte einen neuen Charakter-Trailer von „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV“, der Einblicke in die Geschichte des Spiels gewährt und die Charaktere vorstellt.

In der Geschichte, die direkt am dritten Teil der Reihe anknüpft, steht das Erebonian Empire am Rande eines großen Krieges. Die Helden der Class VII stellen sich den Streitkräften des Empires entgegen, um dessen Machtergreifung zu verhindern. Rean Schwarzer, Held des Erebonian Civil War und Ausbilder der Class VII, wird vermisst. Die alten und neuen Schüler der Class VII müssen sich mit weiteren Helden zusammenschließen – die einzige Chance, die totale Zerstörung aufzuhalten.

Die Veröffentlichung von „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV“ erfolgt in diesem Jahr für die PlayStation 4. Eine Version für den PC und für die Nintendo Switch folgt erst 2021.

Trails of Cold Steel IV - Story Trailer (PS4, Nintendo Switch, PC) (EU - English)

Quelle: Pressemitteilung